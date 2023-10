Piero Pii presenta i tavoli di lavoro

Piero Pii, candidato sindaco di Colle del polo civico Collesarà, riunisce gli iscritti per la presentazione dei tavoli di lavoro finalizzati a definire il programma elettorale, il 16 ottobre alle 21.15 nei locali ‘Spazio 847’ di via Oberdan 52. "Sarà l’occasione – spiega una nota – di poter conoscere nei dettagli il lavoro che sarà svolto nei prossimi mesi ed iniziare questo grande processo di partecipazione con l’attivazione dei primi tavoli". Sette i tavoli tematici finora istituiti: commercio, artigianato, agricoltura, industria e turismo; servizi sociali, sanità e scuola; urbanistica, lavori pubblici e bilancio; sport, associazioni, giovani e tempo libero; cura dell’ambiente e degli animali; professioni e lavoro; cultura, decoro della città ed eventi. Per iscriversi ai tavoli è sufficiente inviare una mail a ass.collesara@gmail.com, chi non è iscritto potrà farlo durante la serata stessa.