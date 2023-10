Pierini in corsa per Uffizi, Brera e Capodimonte Marco Pierini, reduce da un'acclamata esperienza alla guida della Galleria Nazionale dell'Umbria, è tra i candidati per tre prestigiosi incarichi: Pinacoteca di Brera, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Gallerie degli Uffizi. Colloqui a Roma a fine novembre-inizio dicembre.