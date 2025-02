Pienza, oggi lutto cittadino e un minuto di silenzio

I funerali dell’imprenditore agricolo di 45 anni, Michele Giangregorio, morto cadendo dal tetto della sua rimessa in località Pianoia, sono slittati a domani. Si svolgeranno alle 11 nella chiesa di Sant’Agnese a Montepulciano. Il feretro è stato trasferito solo nel tardo pomeriggio di ieri all’obitorio dell’ospedale di Nottola dove potranno ’salutarlo’ parenti e amici. Tanti colleghi di lavoro che si sono stretti intorno alla famiglia. A celebrare la messa sarà don Domenico Zafarana.

Intanto oggi anche Pienza, nel cui territorio insiste l’azienda agricola dell’imprenditore, si fermerà in segno di rispetto e di vicinanza, vista la tragedia. Così ha deciso il sindaco Manolo Garosi con un’ordinanza in cui ha proclamato il lutto cittadino. "Le bandiere saranno abbrunate e a mezzogiorno per chi vorrà ci sarà un minuto di silenzio per ricordare Giangregorio", spiega il primo cittadino. Quanto all’inchiesta della procura, è stata eseguita ieri dalla medicina legale la visita esterna.

La.Valde.