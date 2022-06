Il sì a Pienza per la stella del calcio mondiale

Articolo : Il matrimonio di Boateng in Toscana è anche online. Gli ingressi da 50 euro sono sold out

Pienza, 15 giugno 2022 - Lei, bellissima e radiosa, fasciata in un abito bianco prezioso. Lui elegante, fisico da atleta. A fare da sfondo alla loro felicità le curve sinuose della Valdorcia che avvolgono l’antico complesso monumentale di Sant’Anna in Camprena. Nell’ex monastero benedettino olivetano, solo sei chilometri da Pienza, infatti da giovedì a sabato hanno festeggiato le nozze (in realtà già avvenute prima della pandemia) due campioni dello sport. Lei, Ada Hegerberg, 26 anni, attaccante dell’Olympique Lione e della Nazionale norvegese, goleador fortissima e una delle più famose calciatrici al mondo, tanto che ha conquistato la prima edizione femminile del Pallone d’oro. Lui è Thomas Rogne, 31 anni, calciatore e difensore che ha militato in Scozia nel Celtic ed è anche stato convocato in Nazionale, mentre adesso gioca in Polonia.

«Avevano prenotato da noi nel 2018 per festeggiare le nozze nel giugno 2020. Poi è arrivata la pandemia, il sì lo hanno pronunciato lo stesso nel loro Paese. Volevano però con tutte le forze coronare il loro sogno di festeggiare a Sant’Anna in Camprena, così, dopo l’ennesimo rinvio nel 2021 in quanto non eravamo ancora liberi dal covid, quest’anno sono venuti", spiega Ornella Franci, responsabile da venti anni dell’agriturismo che nel refettorio conserva uno splendido ciclo di affreschi del Sodoma. Qui il regista italo-americano Anthony Minghella ha girato alcune delle più celebri scene del film ’Il Paziente inglese’, vincitore di 9 premi Oscar. "Sono rimasti a Sant’Anna da giovedì a domenica – spiega ancora Franci che ha mantenuto massima riservatezza sulla loro presenza –, con un nutrito gruppo di familiari e anche amici calciatori, colleghi di entrambi. Una coppia squisita, belle persone. Rimaste colpite dalla location e dalla natura che la circonda già quando vennero per un sopralluogo".

I tre giorni a Sant’Anna in Camprena, lontano da occhi indiscreti, resteranno sicuramente nel loro cuore. Nessun catering per la coppia, è stato realizzato tutto dal ristorante interno all’agriturismo. Dalla prima cena di benvenuto, alla successiva con pizza e porchetta, quindi quella del matrimonio di sabato. Tutto molto sobrio ed essenziale ma di alta qualità, come nello stile di Sant’Anna. "Torneranno, lei mi ha promesso di sì. Del resto chi trascorre momenti speciali da noi – spiega ancora Ornella Franci – resta legato a questo luogo. Ci sono coppie che tornano anche dopo 20 anni con i figli e addirittura i nipoti".