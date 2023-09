"Pienza: "L’argomento non è all’ordine del giorno" - Turismo, crisi e prospettive"

"Non abbiamo all’ordine del giorno la discussione su questo tema. Per ora non facciamo nulla". Il sindaco di Pienza, Manolo Garosi, aggiunge: "dopo due anni di pandemia, di crisi profonda; dopo una stagione che ha visto le presenze in calo, simili provvedimenti a mio giudizio finirebbero per sortire effetti contrari". Per ora, quindi, anche Pienza con il fronte del no. Il sindaco non esclude che in futuro il tema possa essere affrontato pur con alcuni punti di fondo che Manolo Garosi non condivide. Un pensiero suo, perché "il tema non è neppure pensato".

Preoccupa, questo sì, il calo delle presenze specialmente nel periodo estivo. Sono tornati, e questo è un dato positivo, gli stranieri. In particolare gli americani, ma anche cittadini dei Paesi orientali, giapponesi tra i più numerosi. Il calo è tutto dovuto, cosa diffusa in tutta Italia, alla diminuzione dei turisti nostri connazionali. E dopo il boom registrato lo scorso anno, con il ’liberi tutti’ posto Covid, il calo di presenze turistiche è dovuto anche a una minore disponibilità finanziaria delle famiglie.

M.C.