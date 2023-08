Pienza, la campana in consiglio Interrogazione e polemiche "No al villaggio turistico"

dI Massimo Cherubini

Ancora Pienza agli onori dei media nazionali. La notizia, che La Nazione ha fatto emergere per prima, è stata ripresa da molte reti televisive con inviati (Tg3 Toscana, ieri mattina c’era una troupe di Sky, per citarne solo alcuni) che hanno redatto servizi sul confronto e le polemiche tra i cittadini sul tema della campana silenziata. E oltre al confronto tra cittadini si apre anche quello tra gli amministratori locali. I consiglieri di minoranza eletti nella lista "Centro Sinistra per Pienza" hanno presentato al sindaco un’interrogazione. Non punta tanto al problema spicciolo ma alza il tiro. La minoranza chiede al sindaco "se trasformare la Città di Pienza in un villaggio turistico la renderà vivibile per i residenti; quali sono, nel dettaglio, le politiche turistiche adottate nel corso di questo mandato e, soprattutto, quali finalità, e obiettivi, l’amministrazione ha inteso perseguire; quali attività, iniziative e linee di indirizzo l’amministrazione ha previsto per quanto concerne la valorizzazione delle potenzialità del territorio, l’utilizzo programmato delle risorse e il riequilibrio dell’attività sul territorio; di chiarire quale ruolo di coordinamento l’Ente ha svolto al fine di favorire lo sviluppo di sinergie trasversali anche con altri settori, quali quello dei trasporti, del commercio, delle attività". I consiglieri di opposizione alzano il tiro non parlando del fatto in quanto tale ma lasciando intuire che si teme che gli amministratori puntino ad un turismo di quantità e non di qualità.

Tornando al cuore della vicenda, lo stop notturno della campana, si susseguono le prese di posizione sui social. E non solo, tante sono anche le interviste di cittadini rilasciate alle varie reti televisive. Nell’edizione del Tg3 Toscana hanno parlato anche Nicolò Trabalzini, gestore di un B&B che si trova vicino al Comune, e Rino Massai ex insegnante scolastico oggi in pensione. "Il problema della campana in piena notte – dice Trabalzini – per la verità, a quanto ho visto e letto, è stato sollevato non tanto dai turisti stranieri quanto da quelli italiani. Tuttavia anche chi lo ha evidenziato nelle recensioni hanno quasi tutti affermato che comunque è una caratteristica di Pienza". "Abito a cento metri dal campanile – ha detto Rino Massai – e non mi davano noia anche perché le campane fanno parte della comunità, sono una specie di riferimento per tutti". Il sindaco Manolo Garosi ha ribadito che "è stato applicato il regolamento a fronte di rimostranze di cittadini e operatori".