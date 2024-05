Pienza, Emporio Letterario in scena. Milla e Schillaci, star di Italia ’90 aprono il festival dei libri d’autore

Prende il via dopodomani la sedicesima edizione dell’Emporio Letterario di Pienza diretto da Giorgio Nasini, scrittore e docente universitario. Tre giorni d’intensa attività culturale, l’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Compagnia del Teatro Caffeina Eventi e dal Comune di Pienza, con la presenza di importanti autori di grande rilievo tra cui Chiara Valerio, Paolo Di Paolo, Antonio Manzini, Edoardo Albinati, Walter Veltroni, Giorgio Zanchini, Roberto Giacobbo e molti altri protagonisti del mond o letterario italiano.

Tantissimi personaggi di elevato spessore che avranno modo, per molti ancora una volta, di ammirare gli splendidi paesaggi della Val d’Orcia, le accoglienti piazze e piazzette di Pienza. Il via dopodomani con Roger Milla, "leggenda del calcio africano, noto per la sua straordinaria carriera e per i suoi record senza precedenti.

Sarà in Italia - si legge nella nota di presentazione - ospite dell’Emporio Letterario di Pienza dopodomani alle 19 in Piazza Pio II. Roger Milla sarà protagonista di un incontro con Totò Schillaci che lo intervisterà per ricordare le ’notti magiche’ di Italia ‘90.

L’evento avviene a trent’anni dai mondiali americani del ‘94 dove l’ex calciatore camerunese stabilì a 42 anni il primato del più anziano a segnare un gol in un mondiale. La sua partecipazione -si legge ancora- è stata resa possibile grazie al gemellaggio dell’Emporio con il festival KOUNA in Dschang, Camerun e con l’associazione "Clirap Italia".

Un grande personaggio, un grandissimo giocatore di calcio, uno straordinario uomo che oggi, nel suo Paese, è m

olto impegnato nel sociale. Di grande interesse gli incontri dei due giorni successivi ben dettagliati nel programma disponibile al link https://caffeinafestival.it/emportio-letterario/.

Venerdì ci sarà anche Veltroni con il suo ultimo romanzo ’La condanna’. Chiara Valerio, che è candidata al premio Strega con il suo libro ’Chi dice e chi tace’, sarà protagonista dell’incontro di sabato alle 18 nel cortile di Palazzo Piccolomini.