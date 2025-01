Pienone sulla vetta con la neve

Quando c’è neve, quando si può sciare, sull’Amiata gli sciatori non mancano. È stato così ieri con una inversione di tendenza del tutto nuova: si scia, qual poco che è possibile, sul versante senese della montagna. Fermi gli impianti del versante grossetano causa poca neve nonostante il costante impegno per produrla con l’impianto di innevamento artificiale. Una inversione di tendenza decisa. Sul versante senese finalmente serenità tra gli operatori, lavoro che mette in movimento una importante attività economica. Di neve, come detto, non tantissima ma nella parte più alta della montagna nella pista del “Campo scuola” ci sono una ventina di centimetri.

Gli impianti sono aperti, c’è stato il pubblico delle grandi occasioni. La cosa si ripeterà anche oggi e domani quando sono attese nuove precipitazioni nevose che potrebbero far aprire altre piste e altri impianti di risalita. Intanto ieri per gli uomini della polizia provinciale, per quelli della Municipale di Abbadia San Salvatore c’è stato un gran daffare. Fin dalle prime ore del mattino l’affluenza di auto verso la vette si è intensificato. Ben presto i posti auto sono esauriti ed è iniziato il difficile lavoro per evitare il formarsi di code lungo la provinciale che provocano code. Ristoranti e anche alberghi della montagna con il gran pienone. Effetti positivi anche sulle strutture ricettive di Abbadia San Salvatore che dopo l’ottimo lavoro del Natale, grazie alla neve e alla tanto attesa apertura degli impianti di risalita a servizio delle piste che gravitano nell’area senese della montagna, ha portato presenze anche negli alberghi dei paesi della zona.