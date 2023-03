Piccoli sportivi crescono

A Colle Val d’Elsa le strutture sportive sono ben sviluppate, è possibile praticare calcio, pallavolo, basket, tennis, atletica, arti marziali, danza … e ovviamente nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato grazie ad una grande piscina, con più vasche, che offre i suoi servizi sia in estate che in inverno.

Lo sport porta molti benefici alla salute del corpo e della mente: aiuta a socializzare e permette di sfogarsi, ci insegna a rispettare le regole, ad organizzarci e a metterci in gioco; inoltre ci fa capire che c’è bisogno di impegno e determinazione per ottenere dei risultati e migliorarsi.

Ci sono anche delle difficoltà da affrontare: la tensione per gli allenamenti e per le gare, l’ansia prepartita, la delusione quando si perde. Alla nostra età capita di sentirsi sotto pressione per via dei tanti allenamenti, per la paura di non essere convocati e per le aspettative che gli altri potrebbero avere su di noi. Dopo una brutta prestazione ci sentiamo delusi da noi stessi e tristi per la delusione negli occhi degli altri. Queste difficoltà però ci spronano a migliorare e crescere.