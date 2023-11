"Piazza Gramsci. Attività ferma. Sos degrado"

Interrogazione della consigliera comunale di Siena Sostenibile, Monica Casciaro sull’occupazione del suolo pubblico in piazza Gramsci: "Da alcuni mesi l’attività del Bar Pizzeria ’Cuoricino’ risulta chiusa, ma ha installato sulla piazza alcune strutture (delimitazioni, ombrelli etc) che da mesi non sono più utilizzate". Per Casciaro, "le strutture occupano e interdicono buona parte di piazza Gramsci all’utilizzo pubblico e la parte interna delimitata dalle strutture rappresenta un degrado in quanto sta diventando uno spazio su cui non vengono eseguite pulizie, nonché luogo di deposito di materiale quale bottiglie di vetro e altro". Di qui la richiesta al sindaco "se l’amministrazione intenda far rimuovere le strutture per ripristinare lo stato e l’utilizzo pubblico originario della piazza".