Piazza del Campo ’Il Tufo’ al debutto: "Qui offriamo menù di qualità e tante iniziative"

Conto alla rovescia per il debutto in Piazza del Campo di un nuovo locale: si tratta de ’Il Tufo’, cocktail bar e ristorante che offre carne alla griglia di alta qualità accanto a pizze gourmet e tapas. Il taglio del nastro è previsto domani, dalle 18 in poi, con un aperitivo aperto a turisti e residenti. ’Il Tufo’ è il frutto della scommessa fatta dalla società che vede la sinergia tra Bruno Mazzuoli, proprietario degli spazi, e l’imprenditore Giovanni Carli, che spiega: "Il nome del locale è legato alla tradizione paliesca di Siena. All’interno abbiamo anche una teca, esposta su una parete, con all’interno il tufo originale. E’ un regalo della mamma di Bruno Mazzuoli".

E ancora: "Il nostro non vuole essere un semplice locale, ma un punto di incontro e socializzazione. Con arredi moderni e sculture in metallo firmate dal laboratorio Brocchi, vogliamo offrire anche spazi per degustazioni di vino e di olio, incontri, workshop, meeting. Insomma, la nostra offerta vale sia per la stagione estiva che per quella invernale".

E i numeri parlano da soli: 120 i posti all’interno nelle otto sale del locale e altri 120 all’esterno per godere la bellezza dell’atmosfera in Piazza del Campo. Tanti gli appuntamenti in programma: "Abbiamo organizzato serate musicali dal giovedì alla domenica, ma anche vari eventi per trasformare ’Il Tufo’ in un punto di riferimento per tutta la città". La clientela a cui si rivolge il locale è volutamente di livello: "Abbiamo uno staff di trenta persone – aggiunge Carli – e uno chef che lavora da sempre in Piazza del Campo. Il nostro stile è moderno, perché ci rivolgiamo a un target di giovani, ma anche di meno giovani". Se domani è prevista l’inaugurazione ufficiale con brindisi e musica, Carli annuncia: "Da martedì si lavora a pieno ritmo". Insomma, fra tradizione e innovazione, ci sono tutte le carte in regola per poter vincere la scommessa.