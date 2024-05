Piantato il ‘melograno per la legalità’

Gli alunni della scuola primaria Vittorio Veneto, classe quinta A, hanno piantato un melograno nel giardino della scuola in viale Garibaldi a Poggibonsi. Un melograno per la legalità. E’ stato l’atto conclusivo di un percorso in cui, in occasione della ricorrenza della strage di Capaci (23 maggio 1992), gran parte delle attività sono state dedicate alla legalità. Un argomento delicato che è stato affrontato con la lettura di articoli di giornale e di testi, con la visione del film "La missione di 3P", con due videoincontri che hanno coinvolto il musicista che ha scritto la colonna sonora del film e un avvocato. Gli allievi hanno compiuto attività di ricerca e di produzione. Sistemati al di fuori della scuola ci sono adesso i messaggi da loro scritti, dedicati al concetto di legalità. Messaggi belli e importanti. Tutto si è concluso con un momento di restituzione alla presenza dell’assessore alle politiche educative, degli insegnanti, della dirigente del Comprensivo 1. Al termine la piantumazione del melograno su cui tutti i presenti hanno giurato il rispetto della legalità. Un melograno che crescerà perché "i semi siamo noi", come hanno spiegato studenti e studentesse.