Piano Protezione Civile. Valdichiana, c’è l’ok

Durante l’ultimo Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese è stato approvato il Piano di Protezione Civile per la parte relativa alla gestione associata. L’approvazione ha trovato completamento nei mesi precedenti da parte di tutti e dieci i comuni dell’Unione del proprio Piano Comunale di Protezione Civile predisposto dal servizio associato di protezione civile dell’Unione. Il Piano va a tratteggiare i possibili scenari in relazione ai vari eventi di rischi - sismico, idrogeologico, incendi boschivi e incidenti industriali rilevanti - andando a definire l’organizzazione delle esercitazioni per la verifica delle procedure operative del Centro Operativo Intercomunale e dei comuni associati in cui dovrà essere prevista la partecipazione delle organizzazioni di volontariato.

In collaborazione con i referenti comunali, il Piano prevede poi il raggiungimento di vari obiettivi tra cui l’inquadramento del territorio e definizione/analisi del quadro dei rischi presenti; l’analisi delle infrastrutture e delle risorse tramite un censimento degli edifici vulnerabili e strategici ; la definizione della sala operativa, intesa come centro gestionale in emergenza; la definizione dei possibili scenari di rischio e di danno per la popolazione con riferimento a edifici strategici (scuole, ospedali, uffici pubblici...), industrie, beni culturali, viabilità; l’individuazione delle Aree di Emergenza, il censimento dei mezzi e i materiali presenti in ambito intercomunale utilizzabili in emergenza... Nonché un sistema di comunicazione e informazione alla popolazione, sia in periodi di normalità sia in situazioni di emergenza.

L’Unione organizzerà poi incontri con i cittadini per fornire tutti i chiarimenti.