Piano mobilità, si parte da Piazza Nenni

Non che l’asfaltatura di un piazzale, per quanto molto esteso, costituisca chissà quale opera pubblica.

Ma la ri-pavimentazione di Piazza Nenni (l’ex-Sterro), a Montepulciano, suscita particolare attenzione perché è stata presentata come il primo atto dell’attesa riorganizzazione del sistema del traffico e dei parcheggi, punto-chiave del programma della giunta-Angiolini.

Dunque alle 8 di ieri è scattata la proverbiale ‘ora X’, con l’ingresso dei pesanti mezzi necessari per svolgere i lavori.

Tre giorni la durata prevista dell’intervento (costo, 145mila euro), definito passaggio indispensabile per procedere poi alla realizzazione della segnaletica che comincerà a dare un nuovo volto al sistema dei parcheggi.

A Piazza Nenni ne saranno ricavati circa 200 per le auto e 24 per i camper, tutti a pagamento, mentre i pullman troveranno posto nella sottostante Piazza della Misericordia. Ai lavori compartecipa, per i propri spazi, la LFI, titolare della stazione dei bus.

Nell’ultimo fine settimana il piazzale ha accolto un gran numero di auto e di camper, di visitatori del "Natale", mentre

il personale comunale e i vigili del fuoco hanno preparato l’area, rimuovendo dai pini rami potenzialmente a rischio e le radici di superfice.

