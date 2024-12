Piancastagnaio, volley senza più spettatori

La Fipav Etruria vieta la presenza di pubblico ed è polemica a Piancastagnaio con la sua squadra Amiata Saiuz Pallavolo. Una decisione che ha soprattutto amareggiato atleti ed atlete delle diverse divisioni. La palestra della scuola media Anna Frank non è omologata per accogliere il pubblico ma finora c’era stato un accordo non scritto per l’ accesso in palestra. D’altronde altre soluzioni non sarebbero percorribili. E la palestra Saiuz Amiata Pallavolo ospita un grande numero di giovani allievi. Tante lettere e messaggi sono giunti al circolo sportivo da parte di genitori di atleti. Una giovane mamma di Piancastagnaio si è fatta tramite della lettera della figlia che frequenta la palestra.

"Oggi – scrive la giovanissima sportiva – mi hanno detto che dalla prossima partita che giocherò con la mia squadra non ci sarà più il pubblico. Non avremo più i nostri amici, i nostri cari a sostenerci. Non volevo crederci perché giocare una partita dello sport che amo con le mie compagne e i colori della mia squadra è quello per cui lavoro tutto l’anno. Ma sapere di giocare in una palestra semivuota mi fa perdere l’entusiasmo". La vicenda ha avuto una notevole eco specialmente tra i genitori dei ragazzi. Piancastagnaio da sempre è un paese di eccellenze sportive i cui atleti hanno raggiunto traguardi nazionali ed europei. L’amministrazione comunale ha investito sulla realizzazione di un palazzetto dello sport la cui variante è stata approvata dalla giunta poche settimane fa; sarà costruito accanto al parco tematico della Madonna di San Pietro, dove sorge la pista del Palio. Ma ad oggi il pubblico e i tifosi del volley non potranno assistere alle amate partite locali.