Piancastagnaio ritrova la banda ’Egisto Cavallucci’, nuova vita

La Filarmonica “Egisto Cavallucci” si apre ai giovani. Un sodalizio nato nel 1868 diventato punto di riferimento per l’animazione delle celebrazioni laiche e religiose. Un ritorno alla banda del paese dopo un lungo periodo, iniziato nel 2012, in cui la Filarmonica Egisto Cavallucci inziò una collaborazione con la Filarmonica Giacomo Puccini di Abbadia San Salvatore per la carenza di musicisti e allievi da entrambe le bande. Questo portò alla creazione della Filarmonica dell’Amiata per i servizi musicali dei due paesi. Il salto di qualità avvenne nel 2017 quando a Piancastagnaio l’amministrazione comunale volle coinvolgere la scuola primaria nell’attuazione di un progetto chiamato “Crescere con la musica” coinvolgendo insegnanti, genitori, professionisti musicali.

Il progetto, seguito particolarmente dall’ex assessore alla cultura Roberta Sancasciani e dalla collega alle politiche scolastiche Elisabetta Bensi, ha portato molti ragazzi ad abbracciare studi superiori musicali e la creazione di una banda fatta di giovanissimi, la junior band. Un sogno che è diventato realtà con la realizzazione della Accademia musicale dell’Amiata a Saragiolo, inaugurata lo scorso 22 settembre. Ora la banda musicale di Piancastagnaio è nuovamente la banda dei pianesi con una trentina di giovanissimi musicanti che alla vigilia della festa del Primo Maggio si sono esibiti, diretti dal nuovo maestro Daniele Belloni nel concerto dei lavoratori patrocinato dal Comune di Piancastagnaio e da Cgil, Cisl, Uil. Martedì, nella saletta del municipio pianese alla presenza dei giovanissimi musicisti, dei loro genitori, degli storici musicanti della Filarmonica Egisto Cavallucci, la presentazione del nuovo corso della banda, fatta dal presidente Gianluca Fè e dal maestro Daniele Belloni, seguita dallo svelamento del nuovo stemma che ricorda la data storica di fondazione della Filarmonica e i riferimenti all’Amiata e a Piancastagnaio, con la Rocca Aldobrandesca circondata dalla simbolica e tradizionale lira musicale. Rinnovata anche la divisa di servizio.

La presentazione della rinata banda musicale di Piancastagnaio rappresenta un momento di festa cui hanno partecipato gli esponenti della giunta con il sindaco Franco Capocchi che si è detto particolarmente entusiasta del nuovo complesso bandistico, attuazione di un progetto a cui le amministrazioni precedenti hanno guardato con lungimiranza. Progetto che vede Impegnato l’assessore alla cultura Pierluigi Piccini in molteplici iniziative legate alla musica.

La banda musicale di Piancastagnaio è da sempre nel cuore dei pianesi. Sempre presente nella vita del paese, il suo suono ha segnato le grandi feste civili, patronali e in tante occasioni ha accompagnato i cittadini al loro ultimo viaggio. Ora, la Filarmonica Egisto Cavallucci riparte, con le sue peculiarità, il suo bagaglio di storia e cultura, guardando al futuro con una bella presenza di musicisti di ieri e di oggi e giovanissimi entusiasti.