Piancastagnaio, pista pronta il 12 Arrivano i carabinieri a cavallo

di Giuseppe Serafini

Si lavora alacremente in quella che sembra una corsa contro il tempo per la realizzazione della nuova pista ippica in cui si terrà la carriera del Palio dei cavalli in onore della Madonna di San Pietro che verrà corso il 18 agosto prossimo tra le quattro contrade di Castello, Borgo, Coro e Voltaia. Un’opera ambiziosa che darà finalmente una collocazione definitiva alla festa più importante del paese insieme al Crastatone e vicino al Santuario della Madonna, come detto protagonista delle feste di agosto. "Il prossimo 10 agosto la pista sarà completata e a disposizione delle contrade per lo svolgimento del Palio", ha affermato il geometra Marco Vichi, autore del progetto e direttore dei lavori che segue personalmente. La pista situata in un’area verde di castagni, lunga trecentonove metri è dotata di posti gradinate in terra armata rivestiti in legno di castagno. Purtroppo i lavori hanno subito un ritardo di venticinque giorni nel mese di maggio a causa del clima piovoso. Nuova pista dunque che verrà inaugurata solennemente il prossimo 12 agosto con la presenza del quarto reggimento dei Carabinieri a cavallo retto attualmente dal generale di brigata Francesco Maria Chiaravalloti. Una giornata che vedrebbe eccezionalmente lo svolgimento delle altre manifestazioni come la presentazione del drappellone che tradizionalmente si tiene nel pomeriggio del 10 agosto di ogni anno proprio nel palco centrale della nuova pista.

Le contrade intanto stanno confermando i quattro fantini che correranno il 18 agosto. Tra nomi ufficiali e nuove presenze la corsa si presenta già agguerrita e particolarmente tesa. Il ritorno di walter Pusceddu detto Bighino vincitore per la contrada di Borgo e vincitore del Palio del 2019 , l’ ultimo prima dello stop legato alla pandemia Covid19 e quello di Gavino Sanna lo scorso anno su Ultimo Baio , palio della rinascita dovranno confrontarsi con l’ arrivo di Silvano Mulas detto Brigante in Castello che è chiamato a rompere il digiuno decennale ( ultima vittoria il 18 agosto 2013) e il ritorno di Antonio Siri detto Amsicora a Piancastagnaio questa volta nella contrada di Voltaia al posto di Giuseppe Zedde detto Gingillo). Un palio dunque segnato da grandi novità e attenzione da parte di dirigenti di altri palii nazionali che secondo rumors e indiscrezioni avrebbero già contattato le autorità locali per usufruire della pista per loro prove.