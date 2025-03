Piancastagnaio piange il priore. Ferrazzani

Se n’è andato in silenzio nella sua abitazione di viale Vespa a Piancastagnaio Filippo Ferrazzani (foto), noto proprietario assieme ai figli dell’omonima autofficina. Il suo nome però è legato alla storia dell’imperiale contrada di Castello dove per anni ha ricoperto la carica di priore. Ferrazzani, ancora giovanissimo, è stato uno dei più attivi sostenitori del Palio di Piancastagnaio che si corre il 18 agosto di ogni anno. La corsa in onore della Madonna di San Pietro che tradizionalmente si corre il 18 Agosto lo ha avuto come grande protagonista. Priore castellese, aveva spesso animato la vita delle contrade non solo nei giorni del Palio ma anche nelle feste e nelle cene. Protagonista indiscusso di esilaranti vicende, era diventato amico di grandi protagonisti di Piazza del Campo che avevano tracciato la terra della pista dello stadio Comunale per montare con i colori della Contrada Imperiale di Castello. Come hanno scritto tanti contradaioli rossoverdi sui social, Ferrazzani "ha cresciuto una generazione di contradaioli animando con il suo grande amore per il Palio e soprattutto per il paese le attività di Piancastagnaio". Il suo distributore di benzina era il punto di riferimento per tantissima gente. Andrea de Gortes detto Aceto, Salvatore Ladu detto Cianchino, Alessandro Mari detto Brio, Federico Corbini detto Pistillo, fantini che hanno corso in Castello, ma ancora prima grandi amici di Ferrazzani. Oggi alle 12 il grande priore castellese verrà salutato nella cappella del Cimitero di Piancastagnaio dai suoi tantissimi amici.

G.S.