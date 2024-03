Piancastagnaio, ecco ’Oltre il ponte’. Bagno candidato sindaco: "Un bene ci siano due liste alle elezioni"

Sessantacinque anni, quindici come priore di contrada (plurivittorioso nel Coro con tre mandati), rettore per tre anni del magistrato delle contrade, felicemente pensionato dal settembre 2022 dopo un’attività da titolare di una ditta di trasporti. In vista delle elezioni amministrative, Marco Bagno si presenta ufficialmente al paese come capolista della lista civica ’Oltre il Ponte’.

Qual è il senso di questa ’discesa in campo’?

"Dopo aver ascoltato molti cittadini e le loro legittime richieste che nascevano dal desiderio democratico di avere almeno due liste elettorali fra cui scegliere per il rinnovo dell’amministrazione comunale, ho deciso di candidarmi. Una scelta molto impegnativa che fin da ora voglio vivere con grande responsabilità e con l’obiettivo di poter creare qualcosa che rappresenti una crescita per la nostra comunità, in termini di partecipazione, trasparenza e competenza".

Una lista civica, dunque, per la sfida amministrativa?

"Sì, una lista civica dove dialogano tante anime e modi di pensare anche diversi, ma uniti da un solo e primario scopo che è quello del bene comune per il nostro paese, Piancastagnaio".

Molte idee per un obiettivo comune, dunque?

"Sì, persone che si vogliono impegnare confrontando anche visioni diverse politicamente".

E il rapporto con i partiti?

"Forze politiche di centro e di sinistra si sono messe a disposizione di questo progetto con grande umiltà e rispetto verso l’indipendenza civica della lista, non chiedendo niente in cambio se non il benessere e un futuro sostenibile del nostro comune".

Il nome della vostra lista?

"Si chiamerà ’Oltre il Ponte’. Spiegheremo il significato di questo nome al momento della presentazione della lista. Per ora voglio dire che ’Oltre il Ponte’ vuole creare condivisione tra tutti coloro che hanno sinceramente voglia di ripartire assieme a noi, verso un futuro migliore per la nostra comunità pianese".