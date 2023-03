Piancastagnaio Al via i lavori per la pista

Iniziati a Piancastagnaio i lavori per realizzazione della nuova pista dove si correrà il Palio della Madonna di San Pietro il prossimo 18 agosto. Una pista lunga 300 metri immersa nel bosco di castagni accanto al Santuario della Madonna di San Pietro. Soddisfazione da parte del rettore del Magistrato delle contrade di Piancastagnaio Paolo Bruni e dei capitani delle quattro contrade di Borgo, Castello, Coro, Voltaia che nel corso di una riunione la scorsa settimana hanno potuto visionare l’ intero progetto realizzato dal geometra Marco Vichi.

"Finalmente possiamo dare inizio ad un sogno che l’amministrazione comunale e le contrade coltivano da tanti anni – ha commentato l’ assessore ai lavori pubblici e vice sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi–. Cento giorni previsti per la realizzazione, lavori che in parte si avvarranno di ditte e aziende locali e tutto rispettando l’ambiente circostante e offrendo un servizio che non si limiterà al solo uso della corsa del palio ma anche a tutte quelle attività legate al mondo delle corse e dell’ ippica"

"Cosa importante – ha proseguito Franco Capocchi – è la futura gestione dell’impianto alle contrade del Palio di Piancastagnaio". L’ esigenza di una pista per lo svolgimento del palio si era resa necessaria dopo la ristrutturazione dello stadio comunale in seguito al passaggio della squadra pianese in serie C. La corsa del Palio fin dalla sua nascita negli anni cinquanta si è svolta sempre all’ interno dello stadio comunale. Con la nuova pista accanto al Santuario della Madonna di San Pietro anche tutte le cerimonie saranno concentrate nella zona.

Giuseppe Serafini