“Piancastagnaio è il Borgo della Castagna”. È la nuova denominazione che l’amministrazione comunale ha scelto, assieme al nuovo logo, come “ biglietto da visita” per i rapporti istituzionali, commerciali, turistici. Un legame tra la storia, la vita, l’economia che nel corso dei secoli ha caratterizzato la vita del paese amiatino. Un logo che conferma quello che è il simbolo ufficiale del paese e cioè l’immagine del castagno fonte di vita per tanta gente. L’iniziativa viene presentata durante la festa del cinquantasettesimo Crastatone che è la prima festa della castagna amiatina. La conferenza stampa si terrà il 2 novembre alle 11 nella sala comunale. Proprio la festa del Crastatone, che nacque nei primi anni Sessanta come omaggio alla castagna come principale risorsa del paese, nel corso degli anni è diventata un appuntamento amato da tanti turisti e ospiti provenienti da tutta Italia. L’immagine raffigurata nel poster ufficiale è quella realizzata nel 1984 (quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario) dal pittore e artista il professor Marco Giubilei, ormai divenuta il simbolo ufficiale del Crastatone che annuncia ogni anno i giorni della festa tradizionalmente posti a cavallo delle festività di Ognissanti.

Giuseppe Serafini