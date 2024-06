Pia Fondazione . Riccardo Cingottini. Cinque borse di studio

La Pia Fondazione Riccardo Cingottini, nata nel 1991, quest’ anno col contributo della Banca Centro Toscana Umbria, nella persona del presidente Florio Faccendi, ha potuto elargire un premio di 500 euro suddiviso in 5 borse di studio da 100 euro. L’argomento scelto quest’anno è il viaggio e gli alunni della scuola Beccafumi di Taverne D’arbia, del comprensivo Iacopo Della Quercia, hanno presentato gli elaborati in 5 categorie. Sono stati premiati: Rehan Sandarathne nella categoria manufatto; Giulio Pauli per la foto; Gaia Di Pietro per il disegno; Daniele Stefanelli per il racconto e Giulia Morrocchi col premio poesia ’Cimabue’.