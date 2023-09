Philogen raddoppia a Montarioso e Siena: più spazi per nuove produzioni farmaceutiche

Il contratto d’acquisto è stato perfezionato una settimana fa. Ed è la riprova che la Philogen, l’azienda biofarmaceutica guidata dai fratelli Dario e Duccio Neri, quotata in Borsa a Milano, specializzata nella produzione e ricerca di farmaci antitumorali e contro le malattie infiammatorie, continua a investire su Siena e sul territorio. Philogen ha comprato la sede dell’ex concessionaria auto Elsauto a Montarioso, nel territorio di Monteriggioni. Le auto non ci sono più da tempo, l’azienda dovrà presentare un progetto di recupero dell’immobile, destinato all’ampliamento dell’impianto che Philogen ha già a Montarioso. Operativo per la produzione di proteine terapeutiche sperimentali in cellule di mammifero.

L’impianto di Montarioso è certificato dall’AIFA dal 2004 ed è soggetto a rigorosi requisiti normativi e produttivi. Dispone di fermentatori che vanno da 30 a 200 litri, offrendo un approccio flessibile alla produzione, a seconda della quantità di prodotto richiesta dai clienti.

L’area dell’ex concessionaria Elsauto comprata dalla Philogen ha una cubatura potenziale di 32mila metri cubi. Oggi la superficie del costruito è di circa 2.300 metri quadri. L’azienda intende espandere in questa nuova area i suoi uffici e le attività legate alla produzione di GMP, che si fa già nell’impianto vicino.

Come se non bastasse la company dei fratelli Neri ha Philogen ha recentemente costruito un secondo impianto GMP più grande e all’avanguardia a Rosia, concepito per la produzione di biologici a scopo commerciale e sperimentale. L’impianto dispone delle attrezzature tecniche più avanzate, tra cui un’unità di fermentazione da 200 litri, identica a quella di Montarioso.

P.D.B.