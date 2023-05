Permessi Ztl e Aru in scadenza il 31 maggio Via al rinnovo annuale

Il 31 maggio scadranno i permessi annuali Ztl ultra 70enni, minori fino a 6 anni, enti del Terzo settore, i permessi Ztl-Aru di medici fiscali Inps e quelli Aru per ultra 70enni e minori fino a 6 anni. Per i permessi annuali Ztl ultra 70enni, minori fino a 6 anni, enti del Terzo settore, il rinnovo sarà possibile esclusivamente online collegandosi al portale del Comune. Invece, per i permessi ztl-aru medici fiscali Inps e i permessi Aru per ultra 70enni e minori fino a 6 anni, occorrerà inviare la richiesta di rinnovo via email a [email protected] o pec a [email protected] I modelli della domanda sono scaricabili dal sito.