"Per Susanna Cenni una vittoria solo rinviata. La rimonta fallita a Colle"

"C’è molta soddisfazione per il successo di Susanna Cenni a Poggibonsi ma amarezza per come sono andate le cose a Colle. Quella di Susanna è stata una vittoria solo rimandata, considerando la grossa forbice al primo turno tra lei e la candidata del centrodestra. Per Colle, inutile negarlo, il dispiacere è tanto. Peccato che una proposta così nuova come quella di Riccardo Vannetti non sia riuscita a fare breccia completamente. Continueremo su questa strada cercando un allargamento e un sempre maggiore coinvolgimento della città". Così il segretario provinciale del Partito Democratico, Andrea Valenti (nella foto), sul responso del ballottaggio per la scelta del sindaco nei due comuni più grandi della nostra provincia. Ballottaggio che a Colle ha visto Piero Pii, a capo di una coalizione civica, battere lo sfidante Riccardo Vannetti e strappare al centrosinistra il governo della città del cristallo, e a Poggibonsi il successo di Susanna Cenni, in continuità con le precedenti amministrazioni Pd.

"Purtroppo a Colle non siamo riusciti a ribaltare il risultato – commenta ancora Valenti –. A Riccardo, alle compagne e ai compagni di Colle, che hanno fatto un lavoro incredibile in questa lunghissima campagna elettorale, vanno la mia vicinanza, la mia stima e il mio affetto. Stavolta non siamo riusciti a cambiare la vecchia politica, ma di certo la vecchia politica non cambierà noi, abbiamo vissuto un’esperienza faticosa e bellissima, che darà molti frutti. Ora è un momento di dispiacere e dolore, poi arriverà il tempo di ricostruire". Alle parole di Valenti hanno fatto seguito quelle della segretaria comunale del Pd di Poggibonsi, Lore Lorenzi: "Congratulazioni a Susanna Cenni. La sua vittoria ci riempie di entusiasmo. Il risultato elettorale sottolinea l’importanza di una politica vicina alle persone, capace di ascoltare e rispondere alle loro necessità. Ci impegniamo a mantenere un dialogo costante con tutti i cittadini, a valorizzare la partecipazione attiva e a costruire una Poggibonsi sempre più inclusiva e prospera".

Marco Brogi