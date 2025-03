Per Siena: "Santa Maria, gestione assente"

Santa Maria della Scala, a oggi per il 2025 "non c’è traccia di un intervento organico e strutturato". È quanto afferma in una nora l’associazione Per Siena. "Non esiste un progetto unitario – si afferma nella nota – né una direzione culturale forte e riconoscibile. Mancano idee in grado di dare un senso e una coerenza a quello che potrebbe e dovrebbe essere il cuore pulsante della produzione culturale senese". Per Siena aggiunge poi: "Vediamo il Santa Maria della Scala non come un semplice contenitore di mostre occasionali, ma come un grande laboratorio culturale: un luogo dinamico e vitale dove università, cittadini, studenti e ricercatori possano incontrarsi quotidianamente per studiare, creare e sperimentare. Non un museo passivo, ma un motore di innovazione culturale e sociale, un punto di riferimento per chi vive, studia e lavora a Siena".

"Arte, neuroscienze, intelligenza artificiale, realtà aumentata – osserva Per Siena –, il futuro della cultura è nell’integrazione tra discipline. È inaccettabile che Siena resti esclusa da questa rivoluzione. Serve un luogo che unisca tradizione e innovazione, che favorisca la ricerca di nuovi linguaggi espressivi, trasformando il Santa Maria della Scala in un organismo vivo e in continuo mutamento. Siena non può permettersi di ridurre questo spazio a una vetrina statica per il turismo, né tantomeno di limitarsi a una visione museale obsoleta".