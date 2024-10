Per Nisini, Lega compleanno con il ’Capitano’

Anche nel giorno del suo compleanno, il 18 ottobre, la parlamentare senese della Lega Tiziana Nisini (la prima a destra nella foto), era in prima linea a Palermo per portare il suo sostegno al leader nazionale Matteo Salvini, in occasione del processo Open Arms. Nisini, insieme ad altri parlamentari del Carroccio, non ha esitato a mettersi in viaggio per raggiungere la Sicilia e manifestare, indossando una maglietta con il volto del ’Capitano’ e lo striscione "Grazie Matteo! La Lega Toscana è con te".

Terminata l’udienza, Nisini è ripartita per raggiungere la famiglia a San Gimignano e festeggiare così nel week-end il compleanno.