Per Luna Ferrara una collezione ispirata al Palio

Si è chiuso l’evento graduate della Scuola di Moda IED Milano con una prima edizione aperta alla città da record. Oltre 800 i votanti e molti di più i partecipanti che hanno esplorato le 13 stanze del Dazio, animate da altrettante collezioni di Fashion Design e Shoes and Accessories Design, per un totale di 17 designer protagonisti valutati da professionisti del settore e aziende, docenti, studenti, giornalisti ma anche pubblico generalista. Tra le collezioni, la giovane senese fashion designer Luna Ferrara ha presentato ’Eterna’: giacche pantaloni, top e accessori ispirate alla cultura senese. "Siena è un mondo a sè, in cui il passato storico è sempre presente e si rinnova ciclicamente nel rito annuale del Palio – spiega Luna Ferrara –. La collezione coniuga la contemporaneità e i valori estetici della cultura senese, attribuendo un sapore moderno e attuale al remoto contesto quattrocentesco".

Visibili nei capi in pelle troviamo quindi i segni esteriori della competizione, tra forme che rimandano a busti e armature e pennacchi, ma ri-attualizzati in un mood decisamente punk. Nelle lavorazioni della pelle si possono infine notare i rimandi estetici di un altro grande protagonista della città, il magnifico Duomo con le sue decorazioni marmoree".