Per golosi e fan del vinile Tris di eventi fuori stagione "Città viva anche a marzo"

Tradizione e novità si intrecceranno nell’ultima settimana di marzo nei luoghi più suggestivi di Siena. Tanti appuntamenti solleticheranno i ‘palati’ di grandi e piccini. Se la dolcezza tornerà protagonista in Piazza con ‘CiocoSi’, gli appassionati del ‘celo celo, manca!’ potranno deliziarsi con la nuova edizione di FiguriAmoci, mentre il Tartarugone di piazza del Mercato ospiterà, per la prima volta a Siena, la Mostra del Vinile. "Abbiamo pensato a eventi che possano solleticare il palato dei senesi e non solo – spiega l’assessore al Turismo Stefania Fattorini – sperando che le presenze siano numerose. Eventi che possano servire alla città per vivacizzarla anche in bassa stagione. Ogni piccolo grande passo che compiamo in questo percorso è utile".

E allora via con la ‘grande festa del cioccolato artigianale’, in scena da martedì a domenica prossimi all’ombra della Torre. "La fabbrica di cioccolata è il pezzo forte – spiega Giancarlo Maestrone, maestro cioccolatiere e coordinatore della manifestazione –: mostrerà come dalle materie prime si arrivi al prodotto finito. Ci saranno poi i cooking show dell’associazione Cuochi, i laboratori per i bambini, la tavoletta da guinnes, l’Urban Choco Running e il choco scacchi. I cioccolatieri, provenienti da tutta Italia, presenteranno i loro prodotti all’interno della Conchiglia". Senza dimenticare la solidarietà: previste una raccolta a supporto de ‘La voce di una è la voce di tutte odv’ e una donazione di cioccolato alla casa San Girolamo alla Mensa Caritas e premiazioni alle associazioni sportive. Anche gli appassionati di figurine possono ‘leccarsi i baffi’.

"La quinta edizione di FiguriAmoci sarà presentata giovedì – spiega Giovanni Mazzini, responsabile del progetto scientifico – ed è dedicata al fantino. L’album si avvale della collaborazione anche di nuovi amici, come Massimo Bianchi e Benedetto Cristofani, artista di livello internazionale, che ha realizzato opere esclusive. Il venerdì e il sabato, nel Cortile del Podestà i collezionisti potranno scambiarsi le figurine o anche richiedere quelle mancanti delle edizioni precedenti". Spazio poi al vintage, sabato 24 e domenica 25. "Era da tanto che volevamo portare a Siena la Mostra del Vinile – dice Valerio Capuzzi, presidente dell’associazione Ganzo! Eventi culturali –. Un’ottima occasione per comprare dischi, nuovi o usati, di ogni genere, di espositori di tutta Italia, ma anche per portare la propria collezione per farla valutare, per venderla o per scambiare pezzi. E che sia solo una ‘prova generale’: l’idea è realizzare a Siena una grande festa del vintage".

Angela Gorellini