Per Capocchi ’E’ l’ora di Piano’. Presentati lista e programma. Piccini futuro assessore esterno

Al via la competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale che vedrà due liste contendersi la maggioranza di governo del Comune di Piancastagnaio. Venerdì pomeriggio e nella serata i due candindati per la carica di primo cittadino del paese, Marco Bagno, capolista della lista civica ’Oltre il Ponte’, e Franco Capocchi, capolista della lista civica ’E’ l’ora di Piano’ hanno presentato le squadre in corsa per il Consiglio comunale. La squadra che correrà insieme a Capocchi, si è presentata presso la sede del Centro Anziani di Piancastagnaio. Questi i candidati: Cerone Elio, Piccini Enzo, Antonio Sinibaldi, Massimo Santelli, Nicola Tondi, Alessandro Bocchi, Domenico Giglioni, Samanta Vinciarelli, Jessica Lombardi, Claudia Vagnoli, Fabiana Ciancimino, Claudia Vagnoli. Assieme alla squadra, la presentazione ufficiale dell’assessore esterno alla Cultura e sport, Pierluigi Piccini, che in caso di vittoria entrerà nella giunta di Franco Capocchi, attuale vicesindaco di Piancastagnaio.

La serata di ’E’ l’Ora di Piano’ ha coinciso con il passaggio di consegne da parte del sindaco uscente Luigi Vagaggini che ha amministrato il Comune dal 26 maggio 2014 venendo riconfermato il 27 maggio 2019.

Per lui è stata l’occasione di un bilancio delle cose fatte: completamento del teleriscaldamento e ripresa dei lavori per la realizzazione degli ultimi lotti che dovranno coprire tutto il paese compreso il centro storico entro il 2025; sicurezza e opere pubbliche già realizzate e gia finanziate come il Palazzetto dello sport in via Spartaco Lavagnini e utilizzo del teleriscaldamento geotermico a favore delle aziende artigianali nell’area di Casa del Corto. E ancora incentivi e sostegni economici per tutti quei residenti nelle zone rurali in cui il servizio di teleriscaldamento non è stato installato.

L’incontro è proseguito con l’illustrazione del programma della lista ’E’ l’Ora di Piano’: i rapporti con i cittadini, in particolare anziani e giovani e le categorie più fragili. E grande attenzione al proseguimento del programma dell’amministrazione uscente per le frazioni di Casa del Corto ed quella di Saragiolo Tre Case Quaranta.

Giuseppe Serafini