Pensare Comune apre a Pieragnoli: "Non crediamo ai personalismi. Speriamo che ci possa ripensare"

Giovedì scorso assemblea pubblica di Pensare Comune (attuale lista di maggioranza) in merito alla ‘situazione politica casolese’, durante l’incontro sono state illustrate le modalità organizzative delle primarie e sono stati chiariti i futuri passi a seguito del comunicato del sindaco Andrea Pieragnoli nel quale specificava la sua volontà di presentare una propria lista contrapposta a quella di Pensare Comune. "E’ stata veramente una bella serata di confronto – afferma il presidente di Pensare Comune, Piero Ciofi – un’occasione durante la quale una comunità politica si è confrontata sul nostro territorio, mettendo al centro della discussione Casole e non i personalismi. Da oggi al 12 dicembre, giornata che è stata scelta per la cena di Pensare Comune, sarà possibile ricevere le candidature alle primarie. Alla cena verranno, quindi, annunciati i nomi dei candidati alle primarie che si svolgeranno alla fine di gennaio circa. Le nostre primarie sono delle consultazioni tra gli iscritti alla lista civica. Riteniamo opportuno che la nostra comunità politica possa esprimere un giudizio sulla figura del candidato a sindaco. Non crediamo nelle autocandidature e nei personalismi. Un confronto interno avviene in tutte le realtà politiche ed è sempre avvenuto anche nelle precedenti elezioni, non capiamo perché questa volta non dovrebbe avvenire. Crediamo che Pieragnoli sbagli di grosso, però, siamo ancora aperti. Le nostre porte sono ancora aperte per lui". Nonostante l’attuale sindaco abbia già annunciato che sfiderà la lista che attualmente lo appoggia era presente all’assemblea ed ha parlato. "E’ stata un’assemblea molto partecipata, questa è una una caratteristica importante della comunità casolese – afferma il Sindaco Andrea Pieragnoli – sono emerse convergenze importanti sulla natura civica delle rispettive posizioni, ma comunque forti distanze sull’analisi di quanto è accaduto e dei risultati raggiunti da questa Amministrazione. Una delle principali divergenze è quella relativa al mandato del 2019 che per quanto mi riguarda aveva una durata decennale". "Non abbiamo chiesto ne chiederemo le dimissioni a Pieragnoli – conclude Ciofi – L’Amministrazione Comunale procede ed anche Pensare Comune farà lo stesso. Speriamo che Andrea ci possa ripensare altrimenti ce ne faremo una ragione".

Lodovico Andreucci