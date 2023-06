Peluso, Lega "Così ho espugnato il fortino rosso di Taverne d’Arbia"

Record di preferenze in una singola sezione alle comunali 2023. E’ quello ottenuto da Orazio Peluso, candidato della Lega, che ha totalizzato nella sezione 10 di Taverne d’Arbia 56 preferenze, venendo eletto consigliere con un totale di 162 voti. Peluso è soddisfatto: "Sono il secondo per numero di preferenze nella lista del Carroccio, inoltre sono riuscito a prevalere in una zona storicamente considerate feudo del Pd. A Taverne d’Arbia il divario di voti tra centrodestra e centrosinistra si era già ridotto nel 2018 rispetto al 2013, anzi si era quasi dimezzato – sottolinea Peluso – se si pensa che le due sezioni di Taverne sono state da sempre considerate tra le più rosse della città. In passato ci sono state infatti differenze anche di 200 o 300 voti sul centrodestra".

Il consigliere leghista, che nel precedente mandato sedeva tra i banchi di Forza Italia, non ha dubbi: "Oggi, dati alla mano, si può affermare che ci sia stato il sorpasso del centrodestra anche a Taverne. Nella sezione 10 al ballottaggio ha vinto il centrodestra per 257 a 215 (+42) mentre alla sezione 9 ha prevalso il centrosinistra per 229 a 193 (+36) quindi in termini assoluti il centrodestra l’ha spuntata".

Peluso commenta: "E’ una soddisfazione aver contribuito a ribaltare questi risultati, da sempre favorevoli di gran lunga alla compagine di centrosinistra. Il lavoro che ho svolto in questi anni di mandato appena finiti mi hanno premiato sopratutto nelle periferie, in particolare a Taverne e a San Miniato. Sono stato tra i cittadini, ho ascoltato i loro bisogni, ho fatto tesoro dei loro suggerimenti, e soprattutto ho portato le loro istanze in consiglio comunale sotto forma di interrogazioni e mozioni. Questo è quello che ho fatto e che continuerò a fare, per ripagare la fiducia dei tanti cittadini che mi hanno votato e per contribuire alla realizzazione del programma elettorale del centrodestra guidato dal neosindaco Nicoletta Fabio".