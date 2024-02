Pd, il ricorso inoltrato al regionale. Sarracino e un partito ancora diviso

Il clima interno al Pd non accenna a rasserenarsi, almeno per il momento, dopo la nomina del commissario dell’Unione comunale da parte del segretario regionale Emiliano Fossi. Marco Sarracino, deputato e membro della segreteria Schlein, in passato anche coordinatore della mozione Orlando, ha avuto un primo incontro con i segretari di Circolo. Dal dialogo con i presenti e dal conteggio delle assenze ha già avuto modo di toccare con mano quello che di certo gli era già stato anticipato: l’ala che ha sostenuto la candidatura a segretario di Guido Leoncini, fonte degli ultimi mesi di aperti dissidi, si considera fuori da questo passaggio.

Quindi nessun dialogo, almeno per ora, con il commissario, e avanti tutta con il ricorso alla commissione regionale di garanzia. Se Fossi aveva buttato là, annunciando la nomina di Sarracino, che aveva sentito anche i garanti regionali, i sostenitori di Leoncini fanno notare che non esiste alcun atto di una pronuncia parere ufficiale da parte dei garanti regionali. E quindi, stando ai regolamenti, quell’organismo deve ancora essere consultato.

La vicenda, nella sua tortuosa indefinitezza, è chiara: da una parte c’è la volontà politica di superare questa fase, cosa che è avvenuta con il commissariamento, dall’altra la volontò di non cedere un millimetro continuando ad appellarsi a tutti gli appigli regolamentari.

Nella schiera dei primi va sicuramente annoverato il segretario provinciale Andrea Valenti, che ha accolto Sarracino con il "più sincero in bocca al lupo e la mia piena disponibilità a collaborare. Si chiude un capitolo lungo, complesso e difficile per il nostro capoluogo, ma mi auguro che si apra una fase nuova, che riporti il Pd senese nel luogo dove deve stare, al centro delle politiche cittadine". Valenti rivolge un "grazie speciale alle segretarie e ai segretari di Circolo, alle consigliere e consiglieri comunali, alle tante e tanti componenti dell’assemblea cittadina che hanno continuato a fare politica, farla nel modo giusto. In molte e molti mi hanno supportato in questo percorso, e di questo li ringrazio". Venerdì il prossimo appuntamento di Sarracino con tutti gli iscritti.

Orlando Pacchiani