Pd e Fratelli d’Italia, le iniziative

Giornate di campagna elettorale via via più intense con l’avvicinarsi degli appuntamenti per le amministrative e le europee. Sabato era presente a Siena Marco Sarracino (nella foto in alto), deputato e commissario dell’Unione comunale, per l’iniziativa ai banchetti in vista del voto europeo. "Siamo tornati nelle piazze di Siena. Lo abbiamo fatto – è la nota del Pd senese – perché questo è uno degli obiettivi principali che ci siamo posti nel nostro percorso di rigenerazione e ricostruzione. Abbiamo trovato una Siena disponibile all’ascolto e già stanca di chi la amministra. Il Pd è quindi già in campo per l’alternativa".

Campagna elettorale intensa per Francesco Michelotti (nella foto in basso), deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, presente a varie iniziative: "Fratelli d’Italia continua a essere al fianco dei propri candidati sui territori. Insieme al sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra, durante un lungo tour di incontri nel Senese, ci siamo confrontati con il comparto agricolo e agroalimentare, ricevendo spunti di alto livello, completando con i temi del turismo e del termalismo. I nostri candidati sindaco, Angela Picardi a Poggibonsi, Mattia Savelli a Sinalunga, Andrea Marchetti a Chianciano Terme sapranno rispondere alle esigenze delle loro comunità".