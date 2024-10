Pd a congresso. Siena cerca un vero leader

Il conto alla rovescia per il congresso del Pd di Siena ormai è partito, ma già sono tramontanti i nomi dei possibili candidati alla segreteria comunale. Pare uscire di scena Stefania Lio, vicesegretaria regionale, data in pole position fino a pochi giornni fa, così come si allontana definitivamente, per sua stessa ammissione, la discesa in campo di Giovambattista Zona. Pare invece guadagnare terreno, anche grazie al sostegno del senatore Silvio Franceschelli, Rossana Salluce, avvocato e figura di spicco dell’associazione ’Donna Chiama Donna’. Salluce avrebbe sciolto la riserva e qualcuno avrebbe già iniziato a raccogliere le firme da presentare entro il 30 ottobre. Il tutto, mentre continuano le consultazioni.