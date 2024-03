Pavimentazione sconnessa. Lastre di pietra serena danneggiate: "Intervenire in via dei Fossi"

Si balla in via dei Fossi a Colle. La pavimentazione di una delle principali vie del passeggio della parte bassa della città è di fatto molto sconnessa. Non solo, perché in svariati tratti i lastroni di pietra serena che ricoprono tutta la via sono in pessime condizioni, se non completamente distrutti. Non c’è, quindi, solo un problema di instabilità, ma anche di parti affossate o rotte. Arriva una lettera alla nostra redazione da parte di alcuni cittadini colligiani residenti in quella zona che fanno presente la situazione di questa strada che collega piazza Sant’Agostino a via Mazzini.

Da chiarire che le condizioni di via dei Fossi sono una questione annosa che si ripresenta con continuità sul territorio. Complice anche la pioggia degli ultimi giorni, però, la situazione è peggiorata, in particolar modo nel tratto iniziale, ovvero venendo dai ‘quattro cantoni’, ma anche al primo incrocio poco dopo la chiesa di Sant’Agostino e per tutto il tratto parallelo al Museo del Cristallo. Non è una novità, appunto, che via dei Fossi sia in pessime condizioni e deve essere fatto presente che a complicare la situazione è il sotto suolo. Il nome della strada, infatti, al di là dell’ironia non deriva dalle molte buche che ora sono presenti, ma perché sotto di essa scorre proprio il fosso di Sant’Agostino che arriva dal parco di Solatio. Elementi che si aggiungono, quindi, anche alla difficoltà di poter manutenere questo asse viario che si collega direttamente alla piazza principale della città. non è solo una questione relativa alla pavimentazione, ma anche al suolo stesso della zona. Sono in previsione delle risistemazioni della pavimentazione, ma il problema sembra più serio proprio dovuto a una situazione più complessa relativamente al sottosuolo. Nel frattempo le proteste da parte della popolazione salgono e la richiesta è quella di un intervento immeditato almeno per poter riportare ad una condizione di stabilità di tutti i lastroni e, così, poter camminare senza evitare le varie ‘buche’.

A dare il tormento a via dei Fossi, il fatto che con la pioggia è difficile anche prevedere una manutenzione nell’immediato ed una programmazione successiva, data l’impossibilità di lavorare esternamente, ma anche poter intervenite con dei materiali dedicati alla risistemazione.