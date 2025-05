Corse, si gioca d’anticipo. Cavalli in pista oggi alle 12 per evitare il maltempo

di Laura Valdesi

SIENA

Il meteo quest’anno condiziona come non mai l’addestramento dei cavalli da Palio. Il Comune, per non veder sfumare l’ennesimo appuntamento, prova a giocare d’anticipo. E infatti, già ieri a metà mattina, ha annunciato che le corse odierne a Monticiano si sarebbero svolte a partire dalle 12 e non dalle 15-15.30, insomma, come consueto. "La decisione è scaturita dalla previsione meteo avversa per il pomeriggio di domani (oggi, ndr). Sono previste cinque corse", l’annuncio che precede le batterie. Sperando che Giove pluvio non perseguiti l’addestramento, il prossimo appuntamento sarà, dopo il palio di Fucecchio che tiene banco questa settimana, martedì 20 maggio sempre a Monticiano. Poi il 27 a Mociano, martedì 3 giugno ancora a Mociano, martedì 10 cala il sipario sempre a Mociano.

Prima corsa (ore 12)

Earl (Angioi), Ermesethiesi (Manca), Dada (Putzu), Diocleziano (Carboni), Superchioma (Columbu), Amarcord de Mores (Selvaggia Pianetti), Anda e Bola (Murtas)

Seconda corsa (ore 12.30)

Doctor Donad (Giorgi), Extraterrestre (Giannetti), Corallo sardo (Puddu), Drappellone (Mereu), Bombolina (Manca), Zenis (Murtas), Criptha (Mannucci).

Terza corsa (ore 13)

Zinias (Mula), Ecthelion (Carboni), Desiderata (Murtas), Compilation (Guglielmi), Cleofe (Manca), Baila (Chiavassa), Brivido sardo (Angioi).

Quarta corsa (ore 13.30)

Diamante prezioso (Chiavassa), Gioia pura (Puligheddu), Cobalto da Clodia (Columbu), Eberardo (Puddu), Ermosa (Giannetti), Ungaros (Murtas), Volpino (Puitzu)

Quinta corsa (ore 14)

Acqua Rossa (Columbu), Esmeralda elite (Chiavassa), Fenomenale (Murtas), Tempesta blu (Mulas), Enpire (Frusteri), Ares elce (Guglielmi), Comancio (Mula).

Molti cavalli (in tutto 50 gli iscritti) ma soprattutto i fantini sono impegnati a Fucecchio dove domani si svolgerà la tratta e poi l’assegnazione che sarà interessante osservare. Vero che Siena è unica e inimitabile, ma qualche piccolo riflesso il palio nella Buca e successivamente anche Legnano e Ferrara ce l’hanno nelle strategie e nei discorsi fra fantini.