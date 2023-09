Pauroso incidente. Traffico bloccato

Traffico bloccato ieri per uno spettacolare incidente sulla sempre più transitata 68 da Colle a Poggibonsi. Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate. Nonostante la violenza dell’impatto, non ci sono state conseguenze per le persone. Si sono formate però lunghe file e la circolazione è tornata alla normalità solo dopo una ventina di minuto. E’ intervenuta la polizia municipale.