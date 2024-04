Patto rinnovato tra il Comune e ’Le mura’

La giunta comunale ha deliberato il rinnovo del patto di collaborazione con l’associazione Le Mura per la valorizzazione della cinta muraria di Siena, valli verdi adiacenti e dell’immobile posto in via delle Terme denominato ’Opificio delle mura’, nonché per la collaborazione nella progettazione di interventi comunali. "Rinnoviamo – ha detto l’assessore alle aree verdi Barbara Magi – la collaborazione con l’associazione Le Mura che già da alcuni anni agisce in sinergia con il Comune. Sono stati numerosi gli interventi attuati, mediante azioni di pulizia, recupero e progettazione di percorsi, anche in collaborazione con le Contrade e con le principali istituzioni cittadine. A questo si sono unite attività di recupero e valorizzazione di monumenti storici come l’oratorio del Beato Andrea Gallerani, attraverso la creazione di un laboratorio vetrina per la realizzazione di un workshop sulla cinta muraria e sulle valle verdi adiacenti e la promozione di un progetto per il recupero dei volumi interni di Porta Romana. L’associazione ha fornito anche supporto per progetti comunali come ‘Urbinat’, ‘Conversi’ e ‘Spessori urbani e territoriali’".

Il patto di collaborazione ha validità di quattro anni. "L’associazione – si legge tra l’altro nella convenzione – effettuerà operazioni di pulitura a terra nelle zone limitrofe alle mura senza intervenire direttamente sul bene storico".