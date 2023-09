Patrimonio culturale da valorizzare. On line il bando Reset

Fondazione Mps lancia la terza edizione di RESET, misura tematica finalizzata a proseguire nel percorso di consolidamento delle competenze delle organizzazioni culturali della provincia di Siena, favorire la nascita di imprese culturalicreative, in grado di valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio. RESET 2023 si rivolge alle organizzazioni culturali e creative, profit e non profit, che operano in provincia di Siena: potranno partecipare le realtà che hanno già preso parte al bando 2022 e ulteriori 15 organizzazioni culturali selezionate con il presente avviso. Le passate edizioni hanno coinvolto complessivamente più di 50 realtà della provincia, con un percorso di formazione e il supporto alla sperimentazione di pratiche innovative. Le risorse messe a disposizione sono pari a 230.000 euro. La scadenza per aderire è fissata al prossimo 10 ottobre.