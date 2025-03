Patentino dell’ospitalità. Corsi gratis a San Casciano per gli operatori turistici

E’ ormai cosa nota che negli ultimi anni, i trend del turismo sono cambiati. In generale vediamo crescere il numero degli stranieri in visita nel nostro Paese con una riduzione del turismo domestico. Per questo e per altri motivi l’amministrazione comunale di San Casciano dei Bagni ha pensato di fornire i giusti strumenti formativi a coloro che lavorano nel settore del turismo e del commercio.

Da oggi tutti gli operatori interessati potranno infatti partecipare gratuitamente ai corsi finalizzati all’ottenimento del "Patentino dell’ospitalità", un’iniziativa strategica per il miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti ai visitatori e ai turisti. L’iniziativa rientra nel progetto "San Casciano Ritrovata. Una comunità che progetta il futuro", finanziato dalla Regione Toscana, e rappresenta un’azione concreta per rafforzare il settore turistico locale e consolidare il ruolo del territorio come destinazione di eccellenza, coinvolgendo la comunità locale in un percorso di crescita e innovazione. "La scoperta dei Bronzi di San Casciano e il progetto complessivo legato al Santuario Ritrovato ci impone di prepararci come comunità. Vogliamo guidare il cambiamento che ci sta coinvolgendo e cogliere ogni opportunità - dichiara la sindaca Agnese Carletti - Il Patentino dell’Ospitalità rientra quindi nel percorso di coinvolgimento della popolazione finanziato dalla Regione Toscana. Spero che gli operatori colgano questa opportunità che non è scontata e che rappresenta un momento di crescita personale, professionale e collettivo".

I corsi, completamente gratuiti grazie all’investimento di Regione Toscana, dell’amministrazione comunale e di Cna, si terranno al Teatro dei Georgofili Accalorati e saranno articolati in una serie di incontri formativi dedicati a vari aspetti dell’accoglienza turistica e della gestione commerciale. Oltre a comunicare con esperti del settore, i quali forniranno strumenti pratici per migliorare l’esperienza dei visitatori e ottimizzare le strategie di promozione del territorio, gli operatori potranno partecipare a dei laboratori e visitare il Santuario Ritrovato. Gli appuntamenti cadranno una volta a settimana e dureranno dal mese di marzo fino al mese di maggio compreso.

Il "Patentino dell’ospitalità" andrà a contribuire alle politiche di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle risorse locali, già in atto grazie al lavoro dell’amministrazione e della comunità. Gli operatori interessati a partecipare potranno consultare il sito ufficiale del Comune di San Casciano dei Bagni per ottenere tutte le informazioni necessarie e per iscriversi ai corsi.