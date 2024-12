’Passo dopo passo’, partito il viaggio sulla Francigena

"Passo dopo passo è iniziato!". Così l’assessore al turismo Vanna Giunti ha sottolineato la partenza ieri mattina da piazza del Duomo: "Oggi – ha affermato – abbiamo mosso i primi passi lungo la Via Francigena. Un viaggio unico di tredici giorni e oltre 280 chilometri, che ci condurrà a Roma, tappa dopo tappa, tra paesaggi straordinari e incontri speciali. La Francigena non è solo un cammino, ma un simbolo di connessione, storia e sostenibilità. Orgogliosa di essere parte di questa esperienza che valorizza il nostro territorio e il turismo lento, in vista del Giubileo 2025".