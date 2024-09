’Passato e presente’, in scena l’opera. Questa sera ’La Traviata’ a Casetta

È iniziata nel fine settimana la tradizionale festa Passato e Presente che, come tutti gli anni, si svolge fra Monteaperti e la sede del gruppo organizzatore a Casetta. Tante le iniziative programmate negli otto giorni, oltre a quelle specifiche della rievocazione storica della celebre battaglia.

Questa sera alle 21, nella pista polifunzionale di Casetta, verrà messa in scena ’La Traviata’ di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con l’associazione ’Liricorando’ nei luoghi che rappresentano la storia della nostra città; le note di Verdi risuoneranno, per la prima volta, intonate da giovani voci del territorio e da professionisti che faranno rivivere la storia resa celebre dal romanzo di Dumas ’La dama delle camelie’.

Il soprano Cristina Ferri che, recentemente, ha vestito i panni di Madama Butterfly di Giacomo Puccini alla Reggia di Colorno a Parma e che si è esibita, in questi ultimi mesi, in tutta Italia portando in scena anche La Tosca sempre di Puccini, farà la regia e si alternerà come solista.

Maestro concertatore sarà Simone Maria Marziali.

La serata sarà preceduta da una apericena e il costo complessivo sarà di 15 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 342 8255110.