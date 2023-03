Passaggio San Marco chiuso per lavori all’impianto delle luci

Lavori di manutenzione straordinaria del collegamento fra il parcheggio Il Duomo e via San Marco 94. Il passaggio, in particolare, sarà chiuso dalle 10 alle 13. Il cantiere riguarda l’impianto di illuminazione: saranno chiusi gli accessi al passaggio da via San Marco e dal parcheggio. Mercoledì invece è previsto un intervento di manutenzione da parte di Adf in vicolo Arco dei Pontani: dalle 8.30 alle 17 potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua in Arco dei Pontani, vicolo della Torre, Beato Pier Pettinaio, via dei Termini, Banchi di Sopra.