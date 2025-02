"Pascoli, lavori in tempi brevi. Scuola sicura"

"Il Comune di Siena ha immediatamente iniziato i lavori per sistemare la campata di solaio interessata. L’intervento si concluderà in tempi brevi". Così l’assessore all’Edilizia scolastica, Lorenzo Loré (foto), fa il punto della situazione dopo lo spostamento di cinque classi all’interno della scuola primaria ’Giovanni Pascoli’ a Siena, avvenuto alcuni giorni fa dopo un controllo preventivo in alcune aree della scuola.

A seguito della lettera inviata dai genitori degli alunni per chiedere garanzie circa la sicurezza del plesso scolastico durante i cantieri, Loré ha spiegato: "La direzione Opere pubbliche ed opere Pnrr, manutenzioni è immediatamente intervenuta, avviando subito il cantiere relativo alla rimozione della porzione di solaio oggetto del controllo". E ancora: "I lavori permetteranno di mettere in sicurezza i luoghi e di far tornare quanto prima gli alunni nelle classi originarie. Gli stessi si trovano comunque in ambienti sicuri e non ci sono problematiche o criticità strutturali nell’immobile, sul quale sono state effettuate, come ogni anno, le opportune verifiche normative – è la conclusione –. I lavori si concluderanno con estrema celerità, sfruttando anche i week end, in modo da limitare al massimo tutti gli eventuali disagi". Insomma, nessun problema per la normale attività didattica della ’Pascoli’ che l’amministrazione comunale garantisce in totale sicurezza.