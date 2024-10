Partecipazione. C’è il regolamento

Regolamento per la partecipazione approvato. Arrivano i forum tematici e i consigli di frazione per Bellavista e Staggia Senese. Il sì è arrivato dal Consiglio comunale a maggioranza ampia: voti favorevoli dei gruppi Pd, Lista Futura, Uniti per Poggibonsi, Fratelli d’Italia e Forza Italia, contrari Rifondazione comunista e Vivi Poggibonsi. "Lo avevamo scritto nel programma - afferma la sindaca Susanna Cenni - e confermato nelle linee di mandato: la partecipazione definisce la qualità della democrazia e siamo soddisfatti del percorso e del bel risultato di cui ringrazio l’assessore Filippo Giomini, gli uffici e i consiglieri che hanno contribuito attraverso i lavori della Commissione". Dopo l’approvazione della Giunta (nella foto) dell’atto di indirizzo, il regolamento è stato approfondito nella commissione. Diciannove gli articoli del regolamento, che si apre ai cittadini fino dai sedici anni. I Forum possono essere istituiti dal Comune o su proposta di almeno 10 cittadini (o da un soggetto qualificato) che deve essere accolta (o rigettata con motivazione) dal Consiglio. Per aderire al Forum si dovrà presentare istanza di partecipazione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Ogni forum elegge un suo Portavoce (in carica un anno) che ne coordina le attività. I Consigli di frazione funzionano attraverso il Direttivo, che elegge il Presidente ed è costituito dai rappresentanti di associazioni del territorio. "Entriamo nella fase operativa – dice Giomini – e predisporremo il bando e i moduli che serviranno ai cittadini per raccogliere le firme a proprio sostegno per entrare nel Direttivo". "Un regolamento sperimentale – conclude - e l’obiettivo è allargare ad altri quartieri forme strutturate di partecipazione". Il 16 novembre un approfondimento con Anci Toscana: a Poggibonsi esperienze di partecipazione da tutta Italia.