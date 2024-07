Parte oggi l’Abbazia Festival. In viaggio verso il Giubileo

Prende il via oggi pomeriggio la VI edizione di Abbazia Festival che si tiene ad Abbadia San Salvatore. L’iniziativa è finalizzata alla divulgazione di studi e progetti di cultura legati al patrimonio e territorio "sul Monte Amiata, e non solo". "Quest’anno - si legge nella nota - il Festival celebra il tema del Viaggio come pratica di spostamento interazione culturale e rappresentazione. Infatti, in vista del Giubileo 2025, l’Abbazia di San Salvatore sarà un punto focale tra gli itinerari di pellegrinaggio verso Roma. Durante queste due giornate esploreremo studi e progetti che intrecciano le rame storiche e le vicende del Patrimonio locale. Ci immergeremo - conclude la nota del programma - nella rappresentazione artistica del territorio, raccontando il paesaggio attraverso gli occhi dei viaggiatori e affronteremo il fenomeno migratorio e le sue profonde implicazioni culturali".

Il via dei lavori alle ore 17 con il saluto di Paolo Castrini direttore Museo Arte Sacra di Abbadia San Salvatore.