"Parità nella sfida tra Monterotondo e San Miniato: un punto per parte"

MONTEROTONDO

0

SAN MINIATO

0

MONTEROTONDO – Parità nella situazione di classifica - quota 19 oggi per entrambi i team - e un punto per ciascuna compagine al termine dei novanta minuti al Pian di Giunta di Monterotondo Marittimo. Una prova comunque di segno favorevole, al di là della mancanza di realizzazioni, da parte di un San Miniato che teneva senza dubbio a cominciare l’anno con un risultato positivo nell’insidioso match in provincia di Grosseto. Un giusto verdetto senza vinti e vincitori, dunque. E il San Miniato esce nel complesso soddisfatto dal rettangolo, con in tasca un punto che significa fiducia per il prosieguo del campionato di Prima categoria Girone E.