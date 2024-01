Pare parecchio Parigi. Oggi arriva Pieraccioni

Evento cinema. Leonardo Pieraccioni sarà a Poggibonsi per incontrare il pubblico valdelsano prima della proiezione del suo nuovo film "Pare parecchio Parigi". L’appuntamento è in programma oggi alle 20 nella sala maggiore del Teatro Politeama. L’incontro con il regista e attore toscano ha da subito registrato un grande successo e la sala sarà sicuramente più che gremita. ‘Pare parecchio Parigi’ è un film di quest’anno, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, appena uscito nelle sale italiane. Nel cast, insieme a Pieraccioni, ci sono, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Nino Frassica, Massimo Ceccherini, Gianni D’Addario, Giancarlo Ratti, Massimiliano Galligani, Giuseppe Gandini e Alessandro Riccio. Le musiche sono di Gianluca Sibaldi. La trama si basa su un fatto realmente accaduto, quello dei fratelli Michele e Gianni Bugli, che nel 1982 partirono in roulotte con il padre malato facendogli credere di andare a Parigi. La storia viene ripresa quasi fedelmente. Nel film i fratelli sono tre: Bernardo, Giovanna e Ivana (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua) e anche qui il viaggio viene fatto insieme al padre Arnaldo (Nino Frassica) che non gode di buona salute e ha sempre sognato di vedere Parigi insieme ai propri figli, tra i quali non c’è però armonia da ormai cinque anni, da quando la madre è scomparsa. I tre, non potendo realmente portare il padre nella capitale francese, decidono di inscenare il viaggio girovagando in camper all’interno del maneggio di Bernardo, senza mai uscire realmente dalla proprietà.

Fabrizio Calabrese