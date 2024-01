Parco naturale nell’area ex Amiata Marmi, il Comitato va in Regione Il Comitato per la realizzazione di un Parco Naturale Termale nell'area ex Amiata Marmi a Bagni San Filippo sarà ricevuto dai gruppi consiliari della Regione Toscana per discutere della problematica dell'area edificabile che compromette la presenza delle acque termali. Il Comitato propone l'abbattimento delle cubature e la realizzazione di strutture modulari leggere per garantire i servizi igienico-ambientali e evitare un'edificazione selvaggia nel Parco della Val d'Orcia. Chiede l'aiuto della Regione per raggiungere un accordo con la proprietà e il Comune di Castiglione d'Orcia.